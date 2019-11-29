«Газпром» планирует направлять 50% прибыли на дивиденды с 2022 года

«Газпром» намерен выплачивать 50% дивидендов от скорректированной прибыли по МСФО в 2022 году, сообщается в презентации (.pdf) к конференции для инвесторов, которая запланирована на 5 декабря. Заместитель начальника финансово-экономического департамента компании Алексей Фиников пояснил «Интерфаксу», что речь идет о дивидендах по итогам 2021 года.

В середине мая правление «Газпрома» предложило повысить выплаты по сравнению с прошлым годом в два раза, до 16,67 руб. на акцию, при этом аналитики ожидали дивидендов на уровне 10,4 руб. На торгах акции «Газпрома» взлетели в цене более чем на 16%. В результате компания обогнала по капитализации ЛУКОЙЛ и «Роснефть» и вышла на второе место. О планах по увеличению выплат объявили также Сбербанк и ВТБ.

О соревновании в выплатах дивидендов читайте в материале “Ъ” «Урожайный год».