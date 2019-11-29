В Москве и Санкт-Петербурге снова эвакуируют людей из судов

В Москве началась эвакуация двух судов — Басманного и Мосгорсуда. В Санкт-Петербурге посетители восьми районных судов — Приморского, Невского, Выборгского, Петродворцового, Красногвардейского, Колпинского, Василеостровского и Дзержинского — покидают здания. Точная причина эвакуации не называется. Накануне из-за угроз минирования были также эвакуированы сразу несколько судов Москвы и Санкт-Петербурга, позднее угрозы не подтвердились.

«В связи с чрезвычайной обстановкой срочно покинуть здание и прилегающую территорию»,— звучит оповещение по аудиосистеме Мосгорсуда, передает корреспондент “Ъ”. Сегодня в Мосгорсуде рассматривается дело о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову.

Эвакуация людей из Мосгорсуда Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, также угрозу о минировании получили Черемушкинский, Пресненский, Замоскворецкий и Чертановский райсуды Москвы. Из Черемушкинского были эвакуированы около 300 человек. После проверки здания экстренными службами, работа суда была возобновлена.