Власти ДНР установили границы в пределах Донецкой области

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон, устанавливающий границы республики в пределах Донецкой области Украины по состоянию на 2014 год. Как сообщило Донецкое агентство новостей, на заседании присутствовало 76 депутатов, которые единогласно поддержали документ в двух чтениях.

«В этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории временно подконтрольной Украине. Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года»»,— сказал председатель Народного совета республики Владимир Бидевка.

При этом господин Бидевка добавил, что до урегулирования ситуации в регионе граница ДНР будет проходить согласно минским соглашениям, а именно — по линии соприкосновения.

Напомним, успешное разведения сил и средств в Петровском и Золотом открыло возможность проведению «нормандского саммита» в Париже. Встреча назначена на 9 декабря. Следующим этапом урегулирования конфликта в Донбассе должно стать проведение выборов в ДНР и ЛНР выборов, которые ОБСЕ признает честными и свободными.

О том, как разведение войск открыло путь ко встрече в Париже,— в материале “Ъ” «Петровское отметят нормандским».