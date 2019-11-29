Катар упростит визовый режим для россиян на время ЧМ-2022

Катар упростит визовый режим для российских болельщиков на время чемпионата мира по футболу в 2022 году, сообщил «РИА Новости» глава Катарского агентства поощрения инвестиций шейх Али Аль-Валид Аль Тани. Он также отметил интерес Катара к сотрудничеству с российскими компаниями в области организации такого рода мероприятия.

«В 2018 году чемпионат мира по футболу в России был потрясающе успешен во многих отношениях, от логистики и менеджмента до впечатления, которое получили участники. В этой связи мы рассматриваем Россию как недавний успешный пример проведения чемпионата мира»,— сказал Али Аль-Валид Аль Тани.

Катарский шейх добавил, что, несмотря на то, что сейчас процедура получения катарских виз россиянами относительно простая (они получают визу по приезде в Доху), этот процесс будет упрощен еще больше.

Напомним, Катар станет первой арабской страной, которая примет мировое первенство по футболу. Чемпионат, участие в котором примут 32 сборных, пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале. Организаторы мероприятия ожидают приезда более 2,5 млн человек.