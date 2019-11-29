Группа ЛСР начинает поставки газобетона в новые регионы России

ПАО «Группа ЛСР» начала поставки газобетона в новые регионы России. Если ранее отгрузки осуществлялись по Петербургу, Ленобласти, Пскову, Новгороду, Карелии и Вологодской области, то теперь география присутствия расширена до Москвы, Твери и Архангельска. В ближайших планах компании — организовать поставки материала в Ярославль, сообщили в пресс-службе группы ЛСР.

Как пояснили в компании, осуществление поставок газобетона в новые регионы стало возможным благодаря увеличению портфеля компании за счет открытия новой производственной линии в Сертолово и покупке завода у датской группы «Н+Н» в Кикерине.

Напомним, что запуск новой линии мощностью до 380 тыс. куб. м газобетона в год на Сертоловском газобетонном заводе состоялся в начале августа этого года. Также в ноябре ЛСР закрыла сделку по приобретению ООО «Н+Н» — российского подразделения датской группы компаний Н+Н International A/S, расположенном в Волосовском районе Ленобласти.