Жалобу «Газпрома» на арест активов в Люксембурге рассмотрят в январе 2020 года

Слушания по жалобе «Газпрома» на арест активов в Люксембурге пройдут в январе 2020 года, говорится в отчете компании за третий квартал (.pdf). «Газпром» решил обжаловать решение об аресте активов, несмотря на то что им не вручили предыдущее решение. Ранее, в июле 2019 года, российской компании не удалось обжаловать арест.

«Несмотря на отсутствие вручения этого решения ПАО "Газпром", общество обжаловало это решение. Слушания по жалобе ПАО "Газпром" запланированы на январь 2020 года»,— говорится в отчете.

Вместе с тем стало известно, что «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию $2,6 млрд. «Газпрому» стало известно об иске 5 ноября, заседание запланировано на конец апреля 2020 года. Компания «изучает возможности по защите своих интересов».

Напомним, «Газпром» не смог добиться отмены решения Стокгольмского арбитража о взыскании в пользу «Нафтогаза» $2,6 млрд по поставке газа от 2009 года. Это решение не подлежит обжалованию.

О том, почему отклонение апелляции пока не вносит полной ясности в спор,— в материале “Ъ” «Юристы дают "Газпрому" шанс».