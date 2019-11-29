Более 20 россиян остаются в больнице после ДТП в Доминикане

21 россиянин остается в больнице после ДТП в Доминиканской Республике, сообщил «РИА Новости» туроператор Anex Tour. 26 ноября автобус с российскими туристами перевернулся по дороге в аэропорт. В салоне были 39 туристов Anex Tour, два гида и водитель, никто не погиб.

Девять пострадавших находятся в отделении интенсивной терапии, остальные — под наблюдением врачей, рассказал представитель Anex Tour. «Те, кто выписан из больниц, обеспечены жильем и питанием»,— добавили в туроператоре.

К пострадавшим, находящимся в интенсивной терапии, прилетят родственники из России, им предоставят питание и проживание. Планируется, что 30 ноября на родину улетят восемь пострадавших россиян, остальные будут улетать частями, начиная с 1 декабря.

Сегодня, 29 ноября, должны прооперировать получившую травму позвоночника россиянку, заявил «РИА Новости» Михаил Евдокимов, руководитель отделения посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана. Он добавил, что часть пострадавших из-за аварии лишились документов, и им выдали свидетельства о возвращении.

Напомним, авария произошла недалеко от доминиканского города Игуэй. По предварительным данным, ДТП случилось из-за резкого маневра грузовика перед туристическим автобусом. Страховая компания ERV, в которой были застрахованы туристы, взяла на себя все расходы. Страховая сумма по полису каждого россиянина составляет $40 тыс.