Семеро пострадавших в ДТП в Доминикане россиян находятся в тяжелом состоянии

Семь россиян, пострадавших в ДТП в Доминиканской Республике, находятся в тяжелом состоянии, еще 20 человек — в удовлетворительном, сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора Anex Tour. Авария с участием автобуса с российскими туристами произошла накануне вечером. СКР начал доследственную проверку по факту ДТП.

«Семеро в тяжелом (состоянии.— “Ъ”) в столичной больнице города Санто-Доминго, угрозы жизни нет, все находятся в безопасности. Пострадавшим была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь в больницах Санто-Доминго и госпитале города Игуэй»,— сказали в пресс-службе туроператора, клиентами которого являются пострадавшие.

Страховая компания ERV, в которой были застрахованы туристы, признала ДТП страховым случаем и взяла на себя все расходы на оказание медицинской помощи и транспортировку. Страховая сумма по полису каждого застрахованного составляет $40 тыс.

Напомним, авария произошла в 15:15 (22:15 мск) 26 ноября недалеко от города Игуэй. Автобус направлялся в аэропорт La Romana. Всего в салоне находились 39 туристов туроператора Anex Tour, 2 гида и водитель. В ДТП никто не погиб. По предварительным данным, авария произошла из-за резкого маневра грузовика перед туристическим автобусом.