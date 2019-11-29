Футбол
Рейтинг национальных сборных FIFA
1 (1). Бельгия — 1755 очков. 2 (2). Франция — 1733. 3 (3). Бразилия — 1712. 4 (4). Англия — 1661. 5 (5). Уругвай — 1645. 6 (7). Хорватия — 1642. 7 (6). Португалия — 1639. 8 (8). Испания — 1636. 9 (9). Аргентина — 1623. 10 (10). Колумбия — 1622. 11 (11). Мексика — 1621. 12 (13). Швейцария — 1608. 13 (15). Италия — 1607. 14 (12). Нидерланды — 1604. 15 (16). Германия — 1602. 16 (14). Дания — 1598. 17 (17). Чили — 1579. 17 (18). Швеция — 1579. 19 (21). Польша — 1559. 20 (20). Сенегал — 1555… 38 (37). Россия — 1470.
В скобках — позиция команды в предыдущей версии рейтинга.
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