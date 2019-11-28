Большинство бизнесменов считают, что вести бизнес в России в 90-е было сложнее

PwC совместно с Аналитическим центром НАФИ предложили бизнесменам двух поколений сравнить условия ведение бизнеса в России. Как говорится в опубликованном отчете, большинство опрошенных бизнесменов (57%) считают, что вести бизнес в 90-е годы было сложнее. Такого мнения придерживаются в большей степени предприниматели старшего поколения (70%). Среди поколения 30-летних так считают 54%.

Опрос проводился в октябре 2019 года методом личных интервью. В нем приняли участие предприниматели 1957-1963 годов рождения (вели бизнес в 90-х годах) и представители крупного, малого и среднего бизнеса 1980-1991 годов рождения. Всего был опрошен 1001 предприниматель.

Большинство представителей старшего поколения уверены, что, по сравнению с 90-ми, бизнес в современной России стало вести легче (59%). В частности, 58% респондентов считают, что сейчас больше возможностей для ведения бизнеса в соответствии с законом. 34% с ними не согласны. 24% опрошенных говорят об уменьшении уровня коррупции, 30% не видят изменений, 38% говорят об ухудшении ситуации.

В будущем российские бизнесмены хотели бы увидеть уменьшение количества проверок со стороны государства, снижение налогов, а также увеличение господдержки, льгот и субсидий.

Россия занимает 28 место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business. Исполнительный директор Всемирного банка (ВБ) от РФ Роман Маршавин считает, что рейтинг учитывает не все реформы, проводимые в стране. Минэкономики РФ предложило ВБ, составляющему рейтинг, усовершенствовать методику подсчета.

Подробнее о рейтинге читайте в материале “Ъ” «Подъем с перезадержкой».