Минэкономики передумало закреплять за правительством управление спросом

Министерство экономики России отказалось от закреплении функций по управлению совокупным спросом за правительством. Ранее в проекте постановления о реформировании правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции был пункт о передаче этих функций подкомиссим по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ. Решение было принято в связи с тем, что Банк России высказался «категорически против», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Создать подкомиссию предложил глава Минэкономики Максим Орешкин, проекты документов о создании и функционале министерство направило, в частности, в ЦБ. 26 ноября Банк России отправил в ведомство ответное письмо, где разъяснил свою позицию.

Регулятор считает, что орган с такими функциями будет расцениваться как готовность государства обеспечивать необходимые темпы роста экономики за счет управления совокупным спросом, рискуя долгосрочной ценовой стабильностью. При этом могут снизиться уверенность в независимости Банка России и доверие к инфляционному таргетированию, и, напротив, вырасти инфляционные ожидания и в дальнейшем увеличиться процентные ставки.

«Независимая денежно-кредитная политика (ДКП), направленная на поддержание ценовой стабильности, как раз является основным инструментом для обеспечения совокупного спроса на соответствующем потенциалу экономики уровне. У участников экономической деятельности должна быть уверенность в том, что воздействие на совокупный спрос мерами ДКП ограничено задачами контрцикличности политики и целью по удержанию инфляции у таргета»,— сообщил ЦБ.

Ранее Минэкономики подготовило план структурных реформ, которые «критически необходимы» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года. Новым органом управления была предложена подкомиссия. Ее задачей предлагалась «координация государственной политики по управлению совокупным спросом».

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