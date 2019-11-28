В Петербурге из-за уборки снега запретили парковку почти на 600 улицах

В Петербурге с 468 до 1065 увеличилось количество улиц, где установлен знак 3.27 ПДД «Остановка запрещена». Сделано это для осуществления беспрепятственной уборки снега в зимний период. Нарушителям будет грозить штраф в размере 3 тыс. рублей. Об этом на заседании комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству сообщил и.о. председателя комитета по благоустройству Петербурга Сергей Малинин, пишет «Фонтанка.ру».

По словам господина Малинина, нарушителей правил парковки будут выявлять с помощью новой мобильной системы «Паркон», недавно запущенной в каждом районе города.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что за первые недели работы «Парконов» в центральных районах Петербурга уже было выписано более 600 штрафов.

Также на заседании комиссии по городскому хозяйству предложили субсидировать управляющим компаниям затраты на борьбу с сосульками.