В ЗакСе предложили субсидировать управляющим компаниям затраты на борьбу с сосульками

Комиссия Законодательного собрания Петербурга по городскому хозяйству обсудила в четверг, 28 ноября, вопросы подготовки города к зиме. Среди прочих, в частности, прозвучало предложение субсидировать управляющим компаниям затраты на уборку крыш от снега. С такой инициативой выступил депутат Алексей Ковалев, сообщает АБН.

Присутствовавший на заседании комиссии председатель Жилищного комитета Смольного Виктор Борщев уточнил, что сейчас средства на борьбу с сосульками берут из квартплаты — данная строка включена в тариф на содержание общего имущества многоквартирных домов. При этом в комитете не скрывают, что увеличение финансирования на эти цели по факту требуется в разы, так как речь идет о сотнях миллионов рублей. По словам главы жилкома, вопрос о субсидировании уже обсуждался в Смольном прошлой зимой, но тогда никакого решения принято не было.

Господин Борщев пообещал предоставить точные расчеты, чтобы в дальнейшем депутаты ЗакСа смогли выйти с соответствующей законодательной инициативой.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к грядущей зиме Смольный закупил 471 единицу снегоуборочной техники за 3 млрд рублей. Также сообщалось, что УФАС подтвердило наличие в Петербурге «снежного картеля» на торгах по уборке городских улиц.