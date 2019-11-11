За первые недели работы «Парконов» в центре Петербурга выписано более 600 штрафов

За первую неделю работы комплексов фотовидеофиксации «Паркон» в центральных районах Петербурга нарушителям было выписано более 500 штрафов. При этом за вторую неделю количество нарушений уменьшилось в пять раз — водители, оставившие свои машины в неположенном месте, оштрафованы в 100 случаях. Такие данные приводит пресс-служба администрации Центрального района Петербурга.

Напомним, что автоматические «Парконы» были установлены на городских улицах в историческом центре с конца октября Госавтоинспекцией совместно с СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что такие же комплексы фотовидеофиксации начали работать в Калининском районе Петербурга и возле терминалов аэропорта Пулково.