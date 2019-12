Козы, говорящие сами за себя

Недавно на церемонии в Шанхае Пьер Луиджи Лоро Пиана, нынешний вице-президент и прежний владелец Loro Piana, вручил приз Cashmere Of The Year за самую тонкую кашемировую пряжу. А нынешний владелец, конгломерат LVMH, нашел современный способ показать, откуда берется идеальный кашемир, пригласив оскаровского лауреата Люка Жаке снять фильм «The Origin Of A Secret»

Если вы делаете что-то исключительного качества в пространстве люкса, то рассказывать публике про ваши ремесла и товары в какой-то момент становится непросто. Невозможно бесконечно называть те десятые и сотые доли микрона, на которые в этом году стала тоньше кашемировая пряжа по сравнению с прошлым, говорить о ее весе и плотности, а также рассказывать о лучшей кормовой базе кашемировых коз и лучших животноводческих хозяйствах. Современному потребителю люкса и вообще современному человеку довольно сложно раз за разом удерживать внимание на таких предметах — ему нужны образы и истории.

Но и возможности рассказывать историю у производителей люкса обычно были ограничены одними и теми же умильными сюжетами о простых людях — ремесленниках, животноводах,— чьими руками создаются люксовые вещи. Мы привыкли видеть обветренные лица монгольских пастухов, веселых австралийских парней с их келпи или перуанцев в пестрых пончо на фоне Анд. Другой вариант истории предлагает группы лощеных мужчин, элегантных женщин и их прелестных детишек на фоне яхт и премиальной загородной недвижимости. Очевидно, что все это немного изжило себя и, попросту говоря, затерлось от бесконечных повторений.

Проект, который придумали в Loro Piana, должен рассказать о том уникальном и удивительном, что есть у компании, современно и интересно. В описании он звучал достаточно конвенционально, но на деле оказался совсем не стандартным. В компании решили снять три документальных фильма про три главных источника пряжи для знаменитых трикотажа и тканей Loro Piana — шерсть овец-мериносов, кашемир и викунью,— то есть про трех главных животных, эту пряжу дающих, и людей, этих животных выращивающих. Это вроде бы вполне очевидный ход. Но реализовывать его позвали не кого-нибудь, а одного из лучших документалистов, специализирующегося именно на дикой природе, француза Люка Жаке.

Люк Жаке Фото: Loro Piana

В 2005 году Люк снял знаменитый фильм «La Marche de l’empereur» (в нашем прокате — «Птицы-2: Путешествие на край света») про императорских пингвинов, которые каждый год от побережья идут вглубь Антарктики, чтобы вывести птенцов. Фильм стал хитом по всему миру, побил все рекорды кассовых сборов, получил множество наград, в частности «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». И вот в Шанхае был показан первый из запланированных трех фильмов Жаке — о кашемировых козах. Он называется «The Origin Of A Secret».

В Шанхае фильм показывали в сопровождении живого оркестра, и первые минут пять-семь я все ждала, когда же начнут что-то рассказывать, когда же люди на экране или за ним заговорят. Но этого так и не произошло. Почему нет никаких слов? «Мы в Монголии в марте, тысячи коз…— Нет, нет, нет! — смеется Люк.— Нам нужен был глубокий эмоциональный отклик, а не все это. Я не хотел не только закадрового голоса, но даже субтитров. Я хотел, чтобы смыслы возникали и становились понятны зрителю другим образом».

В фильме много людей: мы видим их юрты, видим женщин, готовящих еду, мужчин, пасущих коз, детей играющих с козлятами, видим даже членов съемочной группы. Но главные герои «The Origin Of A Secret» — не люди. Это на козах сосредоточено все внимание: они никогда не исчезают из кадра, мы начинаем различать оттенки их шерсти при разном освещении и в разное время года, мы слышим их блеяние отчетливей, чем голоса людей, и под конец начинает казаться, что мы уже различаем в нем оттенки разных смыслов. «Именно этого я и хотел добиться,— говорит Люк, когда я спрашиваю его, в этом ли был замысел.— Я хотел избежать всякой сентиментальности, всяких клише и сознательно сместил фокус с людей на животных. Но эти люди всю свою жизнь проводят в симбиозе с животными, следуя за изменением сезонов и погоды. Погода говорит животноводам, что делать именно сейчас, потому что в итоге мягкость кашемира зависит от погоды. То, что для нас красивая картинка — цветок, например,— для них прежде всего знак: грядущей смены температур, перехода одной зоны в другую, изменения кормовой базы, то есть цветок полон для них смысла, он — часть их практических знаний. Там, в Монголии, они сохраняют кочевой образ жизни, они все время движутся, они почти все время на открытом воздухе. Эти люди не могут выжить без животных, они выживают только вместе, это путь эволюции — и это важно объяснить тем людям, которые покупают вещи из кашемировой пряжи Loro Piana».

И то, что в итоге эти люди показаны именно другими, вне наших западных постиндустриальных сентиментальных штампов и при этом без единого слова — безусловное достижение Люка Жаке. Он говорит, что история уже существовала, фактически ему нечего было особенно придумывать, нужно было только поделиться своими чувствами — и это он сумел сделать вполне убедительно.

Были, конечно, сложности, и главная из них — найти баланс между съемками фильма и необходимостью не слишком тревожить ни людей, ни животных. Что такое снять документальный фильм про разведение коз в китайской Внутренней Монголии? Люк Жаке говорит, что первые 30 дней они просто жили рядом с людьми и их козами и наблюдали за ними, чтобы убедиться, что съемочная группа им не мешает. За каждой минутой экранного времени — от 30 до 50 минут общего времени съемок. «Коз нельзя попросить сделать дубль,— говорит Жаке,— нужно было все время быть готовыми что-то снимать». А самым крутым и незабываемым моментом для него оказались съемки в пустыне Гоби, после которых монгольские животноводы подарили Люку настоящего верблюда: «Этот верблюд стал для меня подтверждением того, что я правильно себя с ними веду».

Фильм «The Origin Of A Secret» смогут увидеть гости открытия нового московского магазина Loro Piana, которое состоится в декабре