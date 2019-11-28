При взрыве на пивоварне в Пятигорске погиб экс-начальник полиции Еревана

Во время взрыва на частной пивоварне в Пятигорске погиб Ашот Карапетян, до 2016 года возглавлявший полицию Еревана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, взрыв бытового газа с последующим возгоранием на территории пивоварни произошел утром 28 ноября.В результате погибли два человека. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ).

Дарья Голякова