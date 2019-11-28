При взрыве на пивоварне Пятигорска погибли два человека

Утром 28 ноября на территории пивоварни в Пятигорске произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием, сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю. В результате погибли двое работников предприятия.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ).

На месте работают следователи СКР, сотрудники МЧС и полицейские. Ведется осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Дарья Голякова