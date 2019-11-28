Рейтинг Зеленского за осень снизился с 73% до 52%

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с начала осени упал на 21 процентный пункт, следует из данных опроса Киевского международного института социологии. Так, в сентябре доля граждан, которые положительно относятся к украинскому лидеру, составляла 73%, а к концу ноября этот показатель находится на уровне 52%.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены были 1,5 тыс. украинцев в возрасте 18 лет и старше. Данные сравниваются с результатами опросов, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

В октябре доля положительно настроенных к президенту украинцев снизилась до 66%, в начале ноября она составляла 64%. Параллельно с этим росла доля тех, кто относится к господину Зеленскому негативно: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября и 19% в конце месяца.

Действия президента Украины респонденты также стали оценивать негативнее. В начале ноября его работу одобрили 64% опрошенных, а к концу месяца этот показатель снизился до 54%. Вместе с этим доля не одобряющих действия господина Зеленского украинцев выросла на 13 п. п.— с 23% до 36%. Ухудшилась и оценка работы правительства Украины: число тех, кто одобряет его работу, уменьшилось на 7 п. п. (с 44% до 37%), а тех, кто не одобряет,— увеличилось на 11 п. п. (с 37% до 48%).

В начале ноября результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, также показал рост числа тех, кто разочаровался действиями президента Украины и его команды. Тогда доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд, выросла за месяц с 9% до 14%.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Владимир Зеленский теряет доверие избирателей».

Подробнее о новом рейтинге президента Украины читайте в публикации “Ъ”.