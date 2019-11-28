Губернатор Ставрополья назначил первых зампредов краевого правительства

Депутаты краевой Думы Ставропольского края единогласно поддержали решение губернатора региона о назначении первых заместителей председателя правительства края, сообщает пресс-служба главы региона. Ими стали Николай Великдань, Иван Ковалев.

В соответствии с краевым законодательством, назначения на пост первого заместителя председателя краевого правительства проводятся по согласованию с региональной Думой. С назначением первых заместителей председателя губернатор завершил формирование правительства региона.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в соответствии с законодательством Ставрополья региональное Правительство сложило свои полномочия после инаугурации губернатора Владимира Владимирова в сентябре этого года. До формирования нового состава краевого кабинета министров все первые заместители и заместители председателя Правительства края являлись исполняющими свои обязанности.

В октябре губернатор подписал распоряжения о назначении заместителей председателя регионального правительства. Так, на должность заместителя председателя Правительства Ставропольского края — руководителя аппарата Правительства Ставропольского края назначен Вячеслав Гладков. Пост заместителя председателя Правительства Ставропольского края – министра финансов займет Лариса Калинченко. Кроме того, зампредами назначены Николай Афанасов, Александр Бойков, Александр Золотарев, Роман Петрашов, Юрий Скворцов. Все они входили в состав Правительства Ставропольского края до 27 сентября 2019 года.

Дарья Голякова