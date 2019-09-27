27 сентября, пятница
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Правительство Ставропольского края сложило полномочия

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сегодня официально вступил в должность, сообщает пресс-служба главы региона.

В соответствии с законодательством Ставрополья после инаугурации главы края региональное Правительство сложило свои полномочия. Теперь до формирования нового состава краевого кабинета министров все первые заместители и заместители председателя Правительства края являются исполняющими свои обязанности.

Утвердить обновленный состав Правительства региона у губернатор должен в течение трех месяцев.

Дарья Голякова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя