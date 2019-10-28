Губернатор Ставрополья назначил семерых зампредов регионального правительства

В Ставропольском крае губернатор Владимир Владимиров подписал распоряжения о назначении заместителей председателя регионального правительства, сообщает пресс-служба главы региона.

Так, на должность заместителя председателя Правительства Ставропольского края — руководителя аппарата Правительства Ставропольского края назначен Вячеслав Гладков. Пост заместителя председателя Правительства Ставропольского края – министра финансов займет Лариса Калинченко. Кроме того, зампредами назначены Николай Афанасов, Александр Бойков, Александр Золотарев, Роман Петрашов, Юрий Скворцов.

Все они входили в состав Правительства Ставропольского края до 27 сентября 2019 года, а после вступления губернатора в должность сложили полномочия и были временно исполняющими обязанности зампредов.

Первых заместителей председателя Правительства региона будут назначить отдельно, по согласованию с краевой Думой.

Дарья Голякова