Медведев считает разумным сокращение количества надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил обсудить возможность сокращения числа надзорных органов в рамках «регуляторной гильотины». Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал это решение «разумным».

«Очень много надзорных органов, и, может быть, нам одновременно с так называемой регуляторной гильотиной посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества»,— сказал господин Силуанов на заседании правительства России. По словам первого вице-премьера, это предложение вписывается и в те решения, которые приняты по оптимизации численности госслужащих.

«На самом деле этот вопрос не праздный»,— отметил господин Медведев. Он добавил, что вопрос стоит также в количестве органов, поскольку бизнесу важно не число контролеров, а сколько придет бумаг. «Конечно, общее такое соединение в ряде случаев надзорных функций там, где это разумно, где это возможно, наверное, это можно сделать»,— сказал министр. Он предложил также посмотреть, «чего куда присоединить, кого от кого отсоединить». «Может такое тоже необходимо»,— добавил премьер.

Напомним, в конце октября правительство сформировало состав рабочих групп «регуляторной гильотины» и правила, по которым до конца 2020 года будет формироваться новый корпус регуляторных актов в экономике, а значительная часть действующего — будет отменена. Большая часть рабочих групп оказалась представлена бизнесом, а ответственными секретарями групп будут преимущественно корпоративные юристы.

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