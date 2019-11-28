В прокат выходит художественный фильм, посвященный Льву Яшину

28 ноября в широкий кинопрокат выходит спортивная драма Василия Чигинского «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» о голкипере «Динамо» и советской сборной, снятая при поддержке Алишера Усманова и его фонда «Искусство, наука и спорт».

Работа над фильмом шла пять лет. Съемки проходили в Москве, Крыму, Франции и Чили. Исторический облик стадионов «Лужники» и «Динамо» был воссоздан с помощью компьютерной графики. Фильм охватывает почти пятьдесят лет жизни вратаря, подробно останавливаясь на таких событиях, как победа советской сборной на чемпионате Европы по футболу в 1960 году и поражение на чемпионате мира в Чили в 1962-м, а также прощальный матч Яшина в 1971-м.

Главную роль в картине сыграл дебютант Алексей Фокин. Также в фильме снимались Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Ян Цапник, Виталий Хаев и другие. Автором сценария стал Владимир Валуцкий, писавший сценарии к таким картинам, как «Начальник Чукотки», «Зимняя вишня», «Мэри Поппинс, до свидания», циклу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Авторы фильма активно консультировались со вдовой Яшина Валентиной Тимофеевной, а в съемках принял участие его внук Василий Фролов.

Лев Яшин — лучший вратарь XX века, по версии Международной федерации футбола (FIFA). С 1950 по 1971 год он выступал за московское «Динамо», и вместе с командой пять раз выиграл чемпионат СССР. В сборной СССР Яшин провел 74 матча с 1954 по 1967 год, став победителем чемпионата Европы 1960 года и серебряным призером континентального первенства 1964 года. Он выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). В 1963 году был признан лучшим футболистом Европы, получив «Золотой мяч» — самую престижную личную награду в футболе. До сих пор Яшин остается единственным вратарем в истории, удостоенным этого приза.

Подробнее о фильме — в материале «Огонька» «"Яшин не жалел себя"».