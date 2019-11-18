«Яшин не жалел себя»

28 ноября в отечественный прокат выходит спортивная драма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». В центре повествования — проигрыш советской сборной на Чемпионате мира 1962 года в Чили и последовавшая за этим травля знаменитого вратаря. О фильме «Огоньку» рассказал его продюсер Олег Капанец.

Беседовал Сергей Сычев

— Вы пошли на риск, позвали на роль Яшина никому не известного молодого актера Александра Фокина. Почему?

— Я с самого начала так хотел. Когда снимаешь про человека, которого еще многие хорошо помнят, то любой медийный актер со шлейфом известных работ будет оттягивать зрительское внимание на себя. Кроме того, сложно подобрать звездного актера, совпадающего по всем физическим параметрам с Яшиным: соответствующий рост, гибкость, прыгучесть и так далее. У нас пробовались Евгений Цыганов, Григорий Добрыгин, Игорь Петренко, но физически они не попадали на сто процентов.

Олег Капанец, продюсер

Мы искали долго. Когда осталось три кандидатуры, физически и актерски соответствовавшие образу, тогда и произошел финальный выбор в пользу Александра — он точнее всех совпал по энергетике, в нем была какая-то внутренняя тишина, как и в Яшине. Лев Иванович был контрастный человек, на футбольном поле и в быту он был совершенно разным. Фокину удалось это воплотить на экране. И сейчас, пройдя пятилетний путь создания картины, понимаешь, что выбор был правильным.

— Как думаете, по вашей логике, фильму «Стрельцов» (о футболисте Эдуарде Стрельцове, ставшем олимпийским чемпионом в 19 лет), который сейчас снимается, помешает, что главного героя играет Александр Петров? Он же звезда как раз со шлейфом, и очень громким.

— Продюсерский выбор понятен. У Петрова есть своя армия поклонников, значит, его имя на постере дает первоначальное преимущество. А потом все зависит от кино: если фильм удачный, тогда коммерческий успех умножается, а если неудачный, как это было с фильмом «Герой», тогда Петров теряет свой актерский рейтинг. Зритель может подумать: что-то я слишком часто вижу его в кино. И не пойдет на его следующий фильм. Не просто же так голливудские звезды не частят с выбором ролей. Так что успех «Стрельцова» будет зависеть от многих параметров, в том числе от того, насколько хорошо Петров играет в футбол. Зрителя сложно обмануть, и если от Петрова останется на поле только голова, а то, что под ней, будет подклеено от другого футболиста, который будет за него бегать, то все это заметят, и будут проблемы. Я лично желаю этому фильму успеха, потому что считаю Эдуарда Стрельцова самым талантливым русским футболистом ХХ века, после Яшина, конечно. А трагедия, которая с ним случилась (Стрельцов был обвинен в изнасиловании и приговорен к 12 годам лишения свободы.— «О»), стала трагедией и для его поклонников, народ до сих пор обсуждает, что если бы он был на чемпионате в Чили, то для нашей сборной все могло бы сложиться иначе. Очень надеюсь, его история будет рассказана честно, без «замыливания».

— Насчет «замыливания». Яшин, как известно, был заядлым курильщиком. Вы показываете это в фильме?

— Конечно, он там курит! Иначе это было бы обманом. Это был единственный вратарь, которому разрешалось курить, пусть и неофициально.

Он курил потихоньку в душевой во время перерывов, чтобы никто не видел. Понимал, что это плохой пример для остальных игроков. Просто не мог совладать с привычкой, которую он приобрел во время Отечественной войны, работая, будучи подростком, на заводе в эвакуации.

Курил, чтобы не заснуть у станка и не остаться без пальцев. Мы не стали педалировать эту тему в каждом кадре, конечно, но и обойти эту сторону мы не могли.

— Какие еще недостатки есть у экранного Яшина? Он кажется абсолютно положительным героем.

— А он и был максимально положительным человеком. Мы много материалов о нем изучили, были в постоянном общении с его супругой Валентиной Тимофеевной. Она рассказывала то, о чем нигде не прочитаешь. В обычной жизни Яшин был слишком миролюбивым человеком, чтобы воевать за что-то или с кем-то. Он смирялся с жизненными обстоятельствами, трудно представить, чтобы он ударил кулаком по столу. Он все это делал только на футбольном поле. За его пределами он мог попросить за другого, но только не за себя. И еще одна его характерная особенность — Яшин не жалел себя. В итоге у него в зрелом возрасте набрался целый букет болезней, Яшин ушел слишком рано — что такое 60 лет для мужчины? В фильме мы подробно об этом не рассказываем, потому что тема деликатная и болезненная для его близких.

— «Движение вверх» и «Легенду №17» часто критиковали за то, что в них исторические факты приносились в жертву увлекательности сюжета. Вам, наверное, нелегко было работать над фильмом, ведь рядом постоянно находились вдова и внук Яшина, которые, наверное, требовали, чтобы все было как было?

— Валентина Тимофеевна вычитывала сценарий, вносила правки, но мы с ней сразу договорились, что художественный вымысел обязательно будет, и она это спокойно приняла. Например, в жизни они с Яшиным познакомились на танцах, а у нас — зимой на горке. По развитию сюжета это было оправдано. У них, как и в фильме, была ссора в ЗАГСе, но примирение мы сделали по-своему, более кинематографично. А от внука Яшина Василия Фролова мы получили полную поддержку и самоотдачу. Он был и консультантом, и дублером нашего кинематографического Яшина — когда были очень сложные элементы, исполнял их вместо Фокина (Василий Фролов — профессиональный футболист.— «О»). Что касается упомянутых вами картин, то меня тоже смущает, когда ради стандартных драматургических ходов, содранных с американского кино, авторы фильмов идут на переписывание биографий конкретных людей. Например, Модестас Паулаускас, капитан советской баскетбольной сборной и настоящий патриот, не пытался сбежать из СССР, наоборот, он до сих пор ностальгирует по советскому прошлому. Известно, что Паулаускас, являясь гражданином Литвы, находит время и приезжает в Калининградскую область тренировать русских детей. Или хоккеисты, которые играли в команде с Валерием Харламовым, являются бледной тенью, безымянной массой. Он что, в одиночку обыгрывал сборную НХЛ? А где Михайлов, Петров, Мальцев? А где великий Аркадий Чернышев, который, как всем известно, был главным в тандеме с Тарасовым? У нас есть художественный вымысел, но мы не показываем того, чего не могло быть. Сколько соблазна было у творческой группы, когда мы делали Гагарина (фильм «Гагарин. Первый в космосе» 2013 года, Олег Капанец – продюсер.— «О»), учитывая масштаб личности героя и массу легенд и слухов вокруг его фигуры. Мы не поддались и сделали фильм, не ломая биографию первого космонавта. Важно не пользоваться такими «костылями», а сделать честное кино, которое хотелось бы смотреть и пересматривать.

— А скучно не будет?

— Не будет! У Яшина и так очень насыщенная и драматичная биография.

Представьте, тебя носят на руках, а потом вдруг все твои болельщики от тебя отворачиваются. Хотя в том злополучном чемпионате в Чили проиграла вся команда. Это была трагедия, но всех собак повесили на него.

Никто тогда еще не видел сам матч, потому что прямой трансляции не было, но журналист написал, что виноват Яшин. Конечно, от вратаря всегда ждут, что он всех выручит, но иногда он с этим не справляется. Яшин до этого на матче с Колумбией получил удар по голове с сотрясением мозга. Потом был повторный удар по голове в матче с Чили. У него перед глазами все поплыло, странно, что он вообще доиграл в воротах. Если посмотреть сегодня запись того матча, то видно, что любой вратарь мог пропустить такие мячи. Но Яшина в 33 года сделали крайним, виновником поражения и превратили в изгоя. Его перевели в «дубль», психологически это было невероятно тяжело. Но он нашел в себе силы вернуться и стал лучшим в сезоне 63-го года. А потом был триумф в Англии, и все, кто отвернулся от него после поражения, побежали к нему с поздравлениями и признаниями в любви.

— У вас в фильме тоже есть некоторые распространенные условности. Например, как и в большинстве фильмов об СССР, есть фигура зловещего чиновника-бюрократа, виновного во всех бедах героя.

— Действительно, куда без антагониста? Это собирательный образ, такого человека не было, но были недоброжелатели. Чтобы их всех не выискивать, сделали одного. Вопрос о том, будет ли Яшин играть в Чили после сотрясения, решала Москва. Главный тренер Качалин не мог принять это решение, он хотел заменить Яшина на Котрикадзе. Но ему нужно было это согласовывать с Москвой. И решение о том, чтобы свалить проигрыш на Яшина, было коллегиальным. По большому счету с Яшиным в фильме случилось то, что случилось в жизни.

— Почему у проекта о Льве Яшине такая долгая и сложная судьба?

— Потому что люди, которые сегодня определяют политику в нашем кинематографе: какое кино смотреть и каким студиям давать безвозвратную господдержку, сделали все, чтобы фильм не вышел к Чемпионату мира в России в 2018 году. Это была их сверхзадача, и они успешно с ней справились. Теперь у них задача сделать так, чтобы фильм о великолепном голкипере прошел как можно незаметнее. Нас «футболили» по линии Фонда кино несколько лет и отказывали по всяким надуманным предлогам: то тема неактуальная, то сценарий не такой… А его написал известный драматург Владимир Валуцкий, мастер своего дела…

— …автор «Начальника Чукотки», «Шерлока Холмса» и «Мэри Поппинс»!

— Все, кто читал наш сценарий, оценивали его на высоком уровне, по-другому быть не могло. Проблема в том, что экспертные комиссии в Фонде кино возглавляют кинематографисты, которые занимаются отбором проектов по принципу свой-чужой, а не по качеству и значимости будущих фильмов. Плюс они же сами претендуют на господдержку и принимают решение в свою пользу, либо аффилированных с ними компаний. Это неуважительно и безнравственно по отношению к своим коллегам в первую очередь, ну и, конечно, тормозит российский кинематограф в целом. Но мы продолжали добиваться справедливости по отношению к нашему проекту, и в результате нам все-таки удалось получить поддержку по линии Минкульта, где обычно поддержка оказывалась авторским и дебютным картинам.

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» сделан в традициях большого советского кино Фото: Kremlin Films

— И денег там меньше.

— Да, нам в итоге выдали 60 млн рублей, и то не сразу: 20 млн дали в 17-м году, а остальные 40 млн — только в 18-м, когда у фильма уже начинался постпродакшн. Словом, мы потеряли не меньше двух лет. А когда проект останавливается, его производство обходится еще дороже, по многим технологическим причинам. Да и психологически такой проект дается труднее. Но во всем этом был один плюс — у нас было больше времени на творческий процесс: проанализировать отснятый материал, отказаться от каких-то сцен и написать новые. Сейчас, когда фильм готов, видно, как здорово работают эти сцены, много добавляют к ранее задуманным.

— Только бюджет фильма ведь не 60, а более 300 млн. Где вы их в итоге нашли?

— Нам очень повезло, что у Яшина так много сторонников и поклонников его таланта. Фильм на начальном этапе был поддержан ВТБ: они реконструировали стадион «Динамо», по сути строили заново, для них картина стала имиджевым проектом. Рабочую группу возглавил Сергей Степашин, истинный динамовский болельщик. Его энергия и поддержка на всех этапах помогла привлечь инвесторов, и прежде всего Алишера Усманова, который, на наше счастье, тоже оказался динамовцем и поклонником Льва Яшина. Так нам удалось собрать критическую сумму. Были и другие партнеры, конечно, мы им всем благодарны. Фильм завершен, теперь идет продвижение во всех СМИ, рекламная кампания набирает обороты.

— Она началась слишком поздно, накануне премьеры. Это связано…

— И с бюджетом, и с позицией экспертов в Фонде кино, где, собственно, получили немотивированный отказ. Это те же персонажи, которые последовательно пытаются дискредитировать своих конкурентов и особенно оппонентов проводимых ими реформ в киноиндустрии.

— У вас на проекте сменился режиссер, это из-за проблем с финансированием?

— Начинал снимать Эльдар Салаватов («Пирамммида»), был запланированный перерыв, после которого мы стали отсматривать материал, обсуждать его и поняли, что у нас есть творческие расхождения. Стало очевидно, что мы по-разному видим, какое кино делаем, главную линию, про что кино. Стало понятно, что, если не решим эту проблему, от этого пострадает кино, мы будем работать в ситуации постоянного конфликта. Эльдар талантливый режиссер, думающий, профессиональный, но с продюсерским цехом надо работать в тандеме, плюс он не сильно разбирается в футболе, а это уже критично. Когда он снимал бытовые сцены, все было на уровне, он хорошо работал с актерами на площадке. Но как только начинался футбол, все пошло не так. Поэтому мы решили расстаться на первом этапе и пригласили Василия Чигинского — он опытный режиссер-постановщик, страстный болельщик и знает все тонкости и нюансы футбола, и для нас это было определяющим фактором в выборе.

— Есть известная практика расчищать место в прокате под российские премьеры. У вас такой привилегии не предвидится?

— Кто откажется? Но у нас такой опции нет, всем же понятно, какой это огромный дополнительный ресурс для проката картины. Любой российский фильм, получая месяц в прокате без достойных конкурентов, имеет гораздо больше шансов собрать кассу. Это чистая математика. Кто-то ходит в кино каждую неделю, кто-то — раз в месяц, и им всем предоставляется возможность увидеть фильм. В России этой привилегией пользуются несколько компаний, под них идет зачистка, им выделяют рекламный бюджет и административный ресурс на продвижение. В результате собирают большую кассу и чувствуют, в общем, себя неплохо, учитывая, что ресурс невозвратный. Хороший бизнес на деньги налогоплательщиков. В принципе, они в состоянии инвестировать не только в кино, но и в другие сферы российской экономики. У остальных компаний такого ресурса нет, мы в конкурентной борьбе сражаемся за зрителя и за долю в прокате.

— Под прошлую футбольную драму отечественного производства «Тренер» место расчищали, и он собрал больше 800 млн. А у вас какие ожидания?

— Для нас задача максимум — выйти в 300+ млн. Сегодня, объективно, для российского кино эта сумма — отличный результат, не многие картины за год могут столько собрать. Если бы раздвигали другие релизы под нас, то потенциальных сборов было бы под миллиард. Для этого нужен большой рекламный бюджет и мощная поддержка федеральных ТВ-каналов.

— Триста миллионов — это много больше сборов вашего прошлого фильма «Гагарин. Первый в космосе»…

— Это напрямую связано с работой прокатчика фильма — компанией ЦПШ. Каким-то странным образом роспись фильма в кинотеатрах была «ниже плинтуса», один-два сеанса в мультиплексе на первом уикенде. В кинотеатрах не было вообще никакой рекламы и т.д. Зритель хотел посмотреть фильм, но не смог просто попасть на сеансы. Почему они так сделали, для меня до сих пор остается загадкой. По сути, просто подстава! Либо не хотели, чтобы «Гагарин» мешал в прокате фильмам студии «Парамаунт», либо что-то еще более изощренное, как, например, устранение конкурента на площадке создания социально значимых фильмов с большим резонансом, на которые обращает внимание власть и руководство страны.

— Кажется, «Гагарин» все же выжил, его смотрят.

— Почитайте форумы. Везде написано: «прекрасное кино», «вызывает гордость за страну», «удивлен, что не посмотрел в кино». Летом 2013 года «Гагарин» в интернете был первым среди российских фильмов по сборам. Первый канал регулярно его показывает, и всегда с высокими рейтингами. На «Кинопоиске» оценка фильма в районе семерки — очень высокая для российских картин. Многочисленные показы в России и за рубежом для разных аудиторий прошли с огромным зрительским успехом, и везде его принимали очень тепло, как достойный, масштабный фильм.

— Биография Яшина вполне тянула бы на сериал. Почему, если было так много трудностей с финансированием, вы не перевели всю эту историю в ТВ-формат?

— Вы знаете, это обсуждалось, и вы правы, что событий в жизни Яшина хватило бы и на несколько сериалов. На мой взгляд, биография Яшина заслуживает экранизации в большом кино. Это драматичный, зрелищный фильм, очень своевременный, и его нужно смотреть именно в кинотеатре.