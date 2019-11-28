Футбольного фаната отправили в колонию-поселение за драку с ОМОНом на «Газпром Арене»

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении фаната ФК «Зенит», признанного виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) за драку с бойцами ОМОНа во время футбольного матча «Зенит» – «Краснодар».

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга, было установлено, что вечером 3 августа подсудимый Артур Данилов, находясь на территории «Газпром Арены», ударил ногой представителя Росгвардии. При этом свою вину он не признал, пояснив, что события подробно не помнит. Также Данилов заявил, что оказался на месте конфликта «неожиданно для себя», якобы не имея умысла участвовать в драке. С какой целью он совершил взмах ногой в сторону полицейского, футбольный фанат объяснить затруднился.

Суд назначил Данилову наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в колонии-поселении.

Напомним, что за беспорядки на матче «Зенит» – «Краснодар» были задержаны четыре человека, троих из которых позже оштрафовали. Штрафу в размере 400 тыс. рублей подвергся также ФК «Зенит», а стадион «Газпром Арена» был условно дисквалифицирован.