В Петербурге задержан четвертый участник драки с ОМОНом на «Газпром-Арене»

В Петербурге задержан четвертый подозреваемый в нападении на сотрудников Росгвардии во время футбольного матча «Зенит» – «Краснодар», состоявшегося на «Газпром-Арене» 3 августа. О задержании мужчины 1983 года рождения, обвиняемого по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории стадиона, из хулиганских побуждений ударил кулаком в область лица сотрудника батальона ОМОН Главного управления Рогвардии, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей.

Напомним, ранее были задержаны еще трое участников драки с омоновцами. Одного из них обвиняют в нанесении травм заместителю командира оперативного батальона ОМОНа, в которого он бросил камень. Второй нападавший избил сотрудника Росгвардии руками, а третий пытался ударить ногой. Двое из них арестованы, третий находится под подпиской о невыезде. Свою вину фигуранты уголовного дела признали и раскаялись.