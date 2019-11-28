Правонарушители положатся на бесплатных адвокатов

Административное судопроизводство станет состязательным. На заседаниях могут в обязательном порядке появиться прокурор и бесплатный адвокат, пишут «Ведомости». Минюст предлагает отразить такие изменения в новом КоАП. По мнению ведомства, это гарантирует беспристрастность судов во время административных разбирательств. Ранее на проблему обратил внимание российских властей Европейский суд по правам человека. Как нововведение повлияет на правосудие? И при чем здесь нецензурная брань адвоката из Татарстана? Об этом — Григорий Колганов.

Все началось с обращения в ЕСПЧ жителя Татарстана Михаила Карелина. Он получил штраф за то, что появился пьяным в общественном месте и материл прохожих. Привлеченный к ответственности оказался адвокатом, что помогло составить грамотную жалобу, мол, в России суд по административным делам выступает еще и как обвинитель, пояснил “Ъ FM” господин Карелин:

— Там никакой состязательностью не пахло. Судья в большинстве случаев выполняет функцию обвинения, расследует дело — работает и за судью, и за прокурора. — И действительно есть сомнения в беспристрастности? — Конечно. Если судья разрешает вопросы и с точки зрения правосудия, и с точки зрения обвинителя, то где же состязательность?

ЕСПЧ принял сторону заявителя, а российский Минюст прислушался и предложил для большей состязательности приглашать на административные процессы сторону обвинения — представителя прокуратуры или другого государственного органа, а еще предоставлять нарушителю адвоката по аналогии с уголовным судопроизводством. Какие статьи КоАП может затронуть нововведение? Возможно ли, что в присутствии защитника и прокурора будут рассматривать нарушения ПДД? Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов в этом не уверен. Но автомобилистов есть чем порадовать, как и участников акций протеста. «Есть виды наказаний, которые обязательно назначаются только судом — это административный арест. Например, по митингам, если нарушение предусматривает такую санкцию, будет участвовать гособвинитель. Также это касается лишения водительских прав или любых случаев обжалования в суд решений, принятых должностными лицами»,— пояснил Данилов.

Неужели состязательность изменит обвинительный уклон административных разбирательств? По оценкам юристов, доля положительных решений здесь немногим больше, чем в уголовном производстве. Партнер юридической фирмы «ЮСТ» Александр Боломатов полагает, что присутствие стороны обвинения и защиты вряд ли повлияет на решение, но, возможно, до суда в принципе будет доходить меньше дел: «На первом этапе это вызовет большое неудовольствие органов, которые часто участвуют в процедуре привлечения к административной ответственности, я уверен. Но в некоторых случаях люди просто не будут привлечены. Если государственный орган будет понимать, что его работу за него никто не сделает, суд будет беспристрастно рассматривать это дело. Значит, повысится качество подготовки, качество привлечения к административной ответственности».

Ежегодно в России рассматривается порядка 7-8 млн административных дел. Сложно представить, что хотя бы в половине случаев процесс будет состязательным. В государственных органах на это просто не хватит кадров, удивляется адвокат коллегии «Хренов и партнеры» Роман Беланов. Но главное, изменения, предлагаемые Минюстом, не нужны — сторона обвинения и так должна физически участвовать в разбирательствах. Только это требование почему-то игнорируется.

«Для этого не требуется изменение законодательства. Чтобы органы ходили в суд, требуется изменение внутриведомственных регламентов.

Другой вопрос, что может быть огромное незначительных дел. Если по каждому такому делу сотрудник будет приходить в суд, это может неоправданно повлечь за собой раздувание штатов»,— пояснил Беланов.

Но даже если нововведение будет иметь сугубо положительный эффект, радоваться рано. Ведь оно станет частью едва ли не самого объемного российского кодекса, и не исключено, что к моменту его принятия положение о состязательности в административных делах может где-нибудь потеряться.

По данным Верховного суда, в прошлом году ЕСПЧ принял к производству более 12 тыс. жалоб из России — это почти в два раза больше, чем в 2017-м.