Адвокаты Калви пожаловались на силовиков через платформу «За бизнес»

Защита основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви пожаловалась на силовиков через цифровую платформу «За бизнес», сообщил Forbes со ссылкой на представителя компании. Адвокаты господина Калви считают возбуждение уголовного дела против него незаконным.

Кроме того, защита просит проверить действия следователя Следственного комитета России Людмилы Самойленко, которая, по мнению адвокатов, нарушила требования закона и рекомендации Верховного суда, запрещающие заключать под стражу обвиняемых по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности.

Обращение защиты сейчас проходит модерацию. По словам представителя компании, жалоба на незаконное уголовное преследование подана в отношении не только господина Калви, но и его коллег. «Мы надеемся, что необъяснимое присутствие на презентации платформы ("За бизнес".—“Ъ”) людей, имеющих прямое отношение к проблеме незаконного преследования бизнеса и делу Baring Vostok в частности, не отразится на объективности рассмотрения нашей жалобы»,— сказал представитель фонда.

Платформа «За бизнес» была запущена в середине ноября. Среди ее создателей — Агентство стратегических инициатив (АСИ). Одним из руководителей АСИ является Артем Аветисян, участник корпоративного конфликта с фондом Baring Vostok.

Напомним, основатель фонда Baring Vostok был арестован в феврале по подозрению в мошенничестве. СКР обвиняет его в хищении у банка «Восточный» более 2,5 млрд руб. В сентябре стало известно, что, согласно проведенным экспертизам, уголовное преследование инвестора может быть прекращено за отсутствием состава преступления.

Об экспертизе, в корне меняющей ход судебного разбирательства,— в материале “Ъ” «Невиновность Майкла Калви досчитана».

О том, как инвестор потерял контроль над одним из своих активов,— в материале Ъ” «Майкл Калви лишился банка "Восточный"».