Аркадий Чернецкий раскритиковал деятельность Александра Высокинского

Член Совета Федерации, мэр Екатеринбурга в 1992-2010 годы Аркадий Чернецкий подверг критике деятельность действующей городской администрации во главе с Александром Высокинским (возглавил город в 2018 году). По его мнению, она не справляется с вызовами, а уровень подготовки команды Александра Высокинского «намного ниже, чем предыдущей».

Заявление господин Чернецкий сделал на встрече сообщества «Деловая среда», где ответил на вопросы предпринимателей, сообщает ЕТВ.

«Когда я ушел, осталась команда “коллективный Чернецкий” во главе Александром Якобом. Работа шла по тому стратегическому плану, который мы приняли в 2003 году. Высокинский — тоже выходец из нашей команды, он работал со мной, но пошел по другому пути. Мы меняли достаточно много людей, но это никогда не нарушало целостности команды. Высокинский же поменял ее кардинально»,— отметил господин Чернецкий.

Сейчас к деятельности администрации Екатеринбурга высказывается много претензий. В частности, указывается на проблемы с благоустройством города — провалена работа по замене тротуарной плитки в городе. Кроме того, возник конфликт между думой Екатеринбурга и мэрией, из-за которого депутаты отказываются принимать бюджет на 2020 год.