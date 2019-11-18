Всех подрядчиков по ремонту тротуаров на Ленина оштрафуют

К подрядчикам, которые выполняли работы по реконструкции тротуаров на проспекте Ленина, применили штрафные санкции, рассказал “Ъ-Урал” вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. По его словам, больше всего это коснулось компанию, проводившую работы на участке от Карла Либкнехта до Луначарского. Напомним, 15 ноября истек срок, когда подрядчики должны были сдать два участка работ: от Карла Либкнехта до Луначарского и от Луначарского до Гагарина. Работы проводили разные компании.

«Оба участника в соответствии с контрактом заявились 15 ноября на рабочую комиссию, по результатам которой подрядчику, который работал от Луначарского до Гагарина было несколько замечаний, ему дали 10 дней на их устранения. У подрядчика, который работал на участке от Карла Либкнехта до Луначарского, выявлены невыполненные работы (среди них участок возле Центрального гастронома). Подрядной организации даны замечания, там небольшой объем невыполненных работ, но сомневаюсь, что они будут закончены. При плохом развитии событий мы будем разрывать контракт и судиться с этим подрядчиком. На данный момент с 15 ноября все компании, выполняющие работы на Ленина, налетели на штрафные санкции до полной приемки всех работ», — рассказал господин Бубнов.

Работы на участке от Карла Либкнехта до Луначарского выполняет 24-летний индивидуальный предприниматель Сергей Шамов. На вопрос, как он стал победителем конкурса, господин Бубнов ответил, что несовершенство законодательства о закупках обязывает заключать контракты с теми, кто предложил наименьшую стоимость работ. Это приводит к появлению недобросовестных подрядчиков на муниципальных контрактах.

Он также отметил, что пока шли работы на Ленина заказчик в еженедельном режиме контролировал их качество и некоторые участки уже тогда приходилось переделывать. Так, сейчас рабочие снова перебирают плитку возле типографии «Уральский рабочий», которую неровно положили.

Напомним, в понедельник прокуратура Свердловской области начала проверку информации в СМИ о ненадлежащем выполнении работ по благоустройству Екатеринбурга. Помимо компаний. которые занимались тротуарами на проспекте Ленина, прокуроры придут к подрядчикам на улице Малышева, от Луначарского до Восточной (срок выполнения 22 ноября) и в сквер за Оперным театром (срок окончания работ 3 декабря).

Татьяна Дрогаева