США планируют продолжать давление на Россию в вопросе выполнения минских соглашений

Соединенные Штаты вместе с союзниками намерены продолжать давление на Россию в рамках выполнения обязательств по минским соглашениям, говорится в сообщении Госдепа. Кроме того, США подтвердили «неизменную поддержку суверенитета Украины» в преддверии саммита в «нормандском формате» 9 декабря.

Кроме того, давление на Москву будет оказано для начала процесса «мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом». По мнению США, «это станет первым шагом» в восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее «признанных международным сообществом» границ.

Напомним, четырехсторонняя встреча в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря. Ее проведение стало возможным после успешного разведения сил в районах Петровского и Золотого на юго-востоке Украины. Следующий этап в урегулировании конфликта в Донбассе — проведение выборов, которые будут признаны ОБСЕ честными и свободными.

О повестке «нормандской встречи» — в материале “Ъ” «Париж стоит встречи».

О том, по какому пути пойдет урегулирование конфликта в Донбассе,— в материале “Ъ” «Донецкий гамбит».

О вероятности двусторонней встречи президентов России и Украины — в материале “Ъ” «Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры».