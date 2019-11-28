СМИ: адвокат Трампа предлагал свои услуги властям Украины

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани неоднократно пытался сделать украинских чиновников своими клиентами, сообщает The New York Times. В этом участвовали и другие адвокаты. Одно предложение, подписанное господином Джулиани, касалось Минюста Украины. Бывший мэр Нью-Йорка был готов помочь украинским властям отыскать украденные деньги в обмен на выплату его фирме $300 тыс.

В другом предложении Рудольф Джулиани был готов представлять бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко. Речь шла об «украинских претензиях по взысканию денежных сумм в различных финансовых учреждениях за пределами Украины». В обмен адвокат президента США ожидал выплаты $200 тыс.

Ранее сообщалось, что бизнесмен советского происхождения Лев Парнас, считающийся близким к господину Джулиани, предупреждал Украину о приостановке военной помощи, если не будет начато расследование против Байденов.

Напомним, 20 сентября в ряде американских СМИ появились утечки, согласно которым в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля, Дональд Трамп потребовал от него начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына наиболее вероятного претендента на кресло президента США на выборах 2020 года Джо Байдена.

О процедуре импичмента — в публикации “Ъ” «Нет, ребята-демократы, только Трамп».