Поезд с плацкартом без хлопающих дверей между вагонами отправился в первый рейс

Поезд с плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами, в среду отправился в свой первый рейс, сообщили «РИА Новости» в ФПК. Речь идет о поезде Москва—Белгород (фирменный поезд «Белогорье»).
«В поездку в обновленном составе отправилось более 600 человек, что составляет более 70% наполняемости»,— рассказали в компании. Купе оборудованы розетками, USB, откидными столиками и индивидуальными сейфами. В плацкарте все места оснащены розетками или разъемами USB. В туалетных комнатах размещены сенсорные краны и электросушилки.
Ранее РЖД показали макет вагона с модульным пространством в плацкарте. В таком плацкарте полки разделены перегородкой в виде шкафа, оборудованы индивидуальными столиками и шторками.
В пресс-службе компании уточнили, что это одна из концепций плацкарта, а не готовый вариант. В новой версии — 54 пассажирских места, как и в действующей модели вагона.
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