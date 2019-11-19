РЖД показали новый прототип плацкарта

РЖД показали макет вагона с модульным пространством в плацкарте, сообщило «РИА Новости» с выставки «Транспорт России». В таком плацкарте полки разделены перегородкой в виде шкафа, оборудованы индивидуальными столиками и шторками.

В пресс-службе РЖД уточнили, что это одна из концепций плацкарта, а не готовый вариант. В новой версии 54 пассажирских места, как и в действующей модели вагона.

Ранее сообщалось, что осенью РЖД запустит первые плацкарты и купе с душем, розетками, холодильниками и микроволновками, из которых сформируют первые поезда.