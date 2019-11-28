ОАЭ выбрали российскую ракету-носитель вместо европейской

Объединенные Арабские Эмираты решили запускать спутника оптической разведки Falcon Eye 2 на российском носителе «Союз-СТ», а не европейской ракете Vega, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух менеджеров предприятий космической отрасли. Подтверждающее письмо гендиректора компании Arianespace Стефана Исраэля от 26 ноября поступило в «Роскосмос», добавили собеседники газеты.

Господин Исраэль просит запустить аппарата между первой декадой февраля и первой декадой марта 2020 года. По словам одного из собеседников «Ведомостей», запуск состоится не раньше 20 февраля, «поскольку потребуется время на подготовку разгонного блока "Фрегат", используемого для вывода аппарата на солнечно-синхронную орбиту». Россия и ОАЭ начали консультации по запуску Falcon Eye 2 на «Союзе» после того, как 11 июля произошел неудачный запуск спутника на Vega.

Напомним, тогда у ракеты Vega сместилась траектория со второй минуты полета. Запуск проводился с космодрома Куру во Французской Гвиане. Клиентский груз был утерян. Неудачный запуск ракеты такого типа произошел впервые, предыдущие 15 миссий завершились успешно.