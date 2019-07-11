Запуск европейской ракеты-носителя с военным спутником ОАЭ завершился неудачей

Запуск с космодрома Куру во Французской Гвиане ракеты-носителя Falcon Eye 1 Европейского космического агентства Vega со военным спутником ОАЭ на борту завершился неудачей. У ракеты сместилась траектория со второй минуты полета.

«Примерно через две минуты после запуска… произошла серьезная аномалия, приведшая к провалу миссии»,— заявила в ходе прямой трансляции запуска Люс Фабрегетт, исполнительный вице-президент компании Arianespace, обслуживающей запуски с космодрома. После она извинилась за потерю клиентского груза.

Кроме того, госпожа Фабрегетт заявила, что подробная информация о произошедшем будет опубликована в ближайшее время.

Неудачный запуск ракеты такого типа произошел впервые. Предыдущие 15 миссий завершились успешно.