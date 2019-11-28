Избиркомы по жребию

Комитет гражданских инициатив (КГИ), созданный Алексеем Кудриным, подготовил материалы для обсуждения на Общероссийском гражданском форуме—2019, который пройдет в субботу 30 ноября. Среди них — документ под названием «Выборы. Свобода. Общее дело». Авторы документа предлагают шаги по изменению избирательных процедур, которые, как им кажется, помогут сделать более честными предстоящие в 2021 и 2024 году выборы депутатов Госдумы и президента.

Авторы документа, подготовленного КГИ, убеждены, что впервые общественное недовольство россиян связано не столько с результатами выборов, сколько с процессом их организации, отсутствием равных правил игры. Эксперты предлагают ряд шагов, которые, по их мнению, могут улучшить ситуацию. Например, они считают, что нужно изменить процедуру регистрации кандидатов. «Количество собранных различными способами и верифицированных подписей должно публиковаться, и при достижении требуемого количества кандидат должен автоматически регистрироваться»,— говорится в документе. Также предлагается вернуть избирательный залог, внесение которого «можно рассматривать как подтверждение серьезности намерений кандидата». КГИ выступает за то, чтобы избиратели могли поддержать кандидата с помощью электронной подписи на сайте госуслуг. Необходимо отменить «крепостное право» — так авторы документа называют голосование по месту регистрации.

Формирование избирательных комиссий, по мнению экспертов КГИ, должно происходить по аналогии с судом присяжных — путем жребия, чтобы заседать в них могли любые граждане. Предлагается отменить содержательные ограничения на агитацию, в том числе в день тишины.

Один из главных моментов — независимый подсчет голосов. В КГИ считают, что производить его необходимо автоматизированно, без непосредственного участия членов комиссий. При этом любой гражданин должен иметь право наблюдать за этой процедурой. Кроме того, по мнению авторов документа, необходимо резко ужесточить ответственность за фальсификации на выборах. Еще одна идея — изменить модель финансирования партий. Сейчас они получают средства из бюджета. По мнению авторов, гражданам нужно дать возможность самим распоряжаться 1% уплачиваемого ими НДФЛ, направляя их на поддержку тех партий, которые им больше нравятся.

Эти предложения будут вынесены на голосование на Общероссийском гражданском форуме, который состоится в Москве в субботу, 30 ноября.

«Маловероятно, что какие-либо предложения КГИ будут вообще претворены в жизнь,— сказал “Ъ” политолог Дмитрий Фетисов.— КГИ уже не первый раз предлагает различные изменения в избирательный процесс, но на практике их идеи либо не продуманы до конца, либо не находят поддержки у федеральных элит. Вряд ли найдут отклик и данные инициативы. Однако они могут спровоцировать широкую дискуссию. Кампания по выборам депутатов Мосгордумы показала острую необходимость изменений в механизмы сбора подписей и регистрации кандидатов. И предложения КГИ в этом направлении могут стать основой для их дальнейшей проработки и внедрения».

«Из этих предложений относительно актуальным для власти и имеющим шанс на реализацию в усеченном виде видится только предложение по корректировке механизма сбора подписей,— сказал “Ъ” политолог Александр Пожалов.— После скандала вокруг выборов в Мосгордуму большинство экспертов и руководство ЦИКа неоднократно говорили о необходимости упростить процедуру сбора и проверки подписей, в том числе дополнив традиционное заполнение бумажных подписных листов сбором электронных подписей через госуслуги». Формирование избиркомов по жребию, отмечает эксперт, напротив, в корне противоречит интересам административной системы. «В последнее время идут сигналы о том, что на будущих выборах власть, наоборот, готова более активно администрировать избирательные кампании. Не случайно губернаторов вернули в руководство реготделений ЕР»,— отмечает господин Пожалов. Изменение системы финансирования партий, по мнению политолога, вряд ли создаст проблемы для «Единой России», от него, напротив, может пострадать парламентская оппозиция, госфинансирование которой — часть системы мер по удержанию ее в «системном» поле.

Ксения Веретенникова