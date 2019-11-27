Телекомпании не врезались в сеть Семь регионов не могут получить эфир на ОТР

Семь региональных телекомпаний не получили права на врезки в эфире Общественного телевидения России (ОТР). При этом сами телекомпании контролируются либо частными собственниками, либо губернаторами-оппозиционерами. Руководители телекомпаний утверждают, что никаких технических препятствий к этому нет, а ОТР просто не подписывает с ними договора. Минсвязи объяснило недопуск этих телеканалов наличием в их эфире заказных коммерческих материалов. Однако руководители каналов и эксперты уверены, что все дело в партийной принадлежности губернаторов.

Старт вещания региональных врезок телеканалов «21-й кнопки» (по пять часов в день) в первом цифровом мультиплексе на ОТР запланирован на эту пятницу, 29 ноября. Однако неделю назад замминистра связи Алексей Волин заявил, что по итогам консультаций с наблюдательным советом ОТР местные врезки временно откладываются в семи регионах России. Заместитель министра уточнил, что решение не является окончательным. Проблемы возникли у тех регионов, которые возглавляют губернаторы-оппозиционеры (Владимирская область, Хабаровский край, Хакасия и Иркутская область), либо у тех (Ивановская, Кировская и Курганская область), где телекомпании не принадлежат государству.

Алексей Волин разъяснил СМИ, что причины откладывания врезок носят как организационно-технический, так и творческий характер.

«К сожалению, в эфире некоторых каналов встречаются заказные коммерческие материалы, что никак не вписывается в концепцию вещания ОТР»,— заявил замминистра.

Исполнительный директор иркутской ТК «Аист» (60% акций принадлежит правительству области) Павел Степанов рассказал “Ъ”, что, по его сведениям, в доступе к вещанию отказано частным компаниям, «так как непонятно, чего от них ждать», либо компаниям с государственной собственностью в тех регионах, которые возглавляют губернаторы от оппозиционных партий.

Гендиректор медиагруппы «Барс» (вещает в Ивановской области и прилегающих районах Владимирской, Нижегородской и Костромской областей) Сергей Кустов сообщил “Ъ”, что ни один телеканал из регионов, перечисленных господином Волиным, не был проинформирован о решении отложить подключение. По его данным, во всех семи регионах проведены все необходимые работы, и никаких технических проблем с запуском нет.

Главный редактор регионального телеканала Курганской области «Инфо 24» Артем Кириенко подтвердил эту информацию.

«Вообще никакого информирования не было. Мы уже ролик крутили, что у нас 29 ноября начнется вещание. Я знаю, что у коллег из Ивановской области по всему региону была рекламная кампания с баннерами, рекламой в интернете, на радио»,— сказал господин Кириенко.





Техническая часть и договор, по его словам, полностью готовы, однако договор до сих пор так и не подписан.

Информацию о технической готовности телекомпании и о том, что договоры на врезку в ОТР так и не были подписаны, подтвердили председатель регионального комитета информационной политики и массовых коммуникаций Хабаровского края Анна Губина, пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова и пресс-служба правительства Хакасии. Генеральный директор кировского холдинга «Медиа9» (владеет местным телеканалом 9ТВ) Андрей Шпорт не смог прокомментировать информацию об отсрочке включения в сетку ОТР.

Собеседники “Ъ” в региональных телекомпаниях, пожелавшие остаться неназванными, подвергли сомнению истинность причин недопуска телеканалов к врезке в вещание ОТР, названных Алексеем Волиным. По их словам, еще в сентябре на форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи, заместитель министра связи «советовал зарабатывать на ОТР именно такими "нативными" (заказными коммерческими.— “Ъ”) сюжетами», поскольку прямая реклама для региональных телеканалов в этом проекте полностью запрещена.

Директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов считает, что возможности выхода в эфир губернаторов-оппозиционеров действительно ограничиваются.

«Власть хочет показать некомпетентность губернаторов от оппозиции, прежде всего, населению других регионов — чтобы предупредить риски протестного голосования»,— отмечает господин Пожалов.





По его словам, это подтверждают и данные с семинара в АП для вице-губернаторов, на котором в аутсайдерах были названы регионы с главами от оппозиции.

Политолог Александр Кынев говорит, что ситуация с нормативами по эфирному времени в настоящее время не отрегулирована, и это всегда играло на руку власти. Однако и сейчас для глав от оппозиции ситуация не безвыходна. Например, глава Хакасии Валентин Коновалов активно использует стриминговые платформы и YouTube, говорит господин Кынев. К тому же «такие мелкие гадости, как недопуск к эфиру, только повышают рейтинг оппозиционных губернаторов»,— добавляет политолог.

Оппозиционным губернаторам блокируют возможность высказывать свое мнение, которое может идти вразрез с федеральной информационной повесткой, говорит политолог Сергей Поляков. «В ходе подготовки к выборам в ГД, которая уже началась, альтернативная позиция оппозиционного главы региона может оказывать существенное влияние на настроение избирателей. Однако это коснулось не всех оппозиционных губернаторов».

Отметим, что проблемы с подключением к ОТР не коснулись Смоленской, Орловской и Омской областей, которые так же возглавляют губернаторы от оппозиционных партий.

Руководитель службы генерального директора ОТР Изабелла Пашинян заявила "Ъ", что на данный момент канал не готов комментировать причины отказа семи регионам во врезке в эфир и сообщила, что вся информация будет доступна 29 ноября.

Иван Тяжлов, Людмила Сергеева, корреспондентская сеть “Ъ”