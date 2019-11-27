Московских водителей предупредили о проблемах на дорогах из-за ледяного дождя

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) ожидает проблемы на дорогах и большое количество ДТП в ночь с 27 на 28 ноября из-за неблагоприятных погодных явлений в Москве. В частности, ночью может пройти ледяной дождь и снег, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

В ЦОДД призвали отказаться от поездок на личных автомобилях без необходимости. Если избежать поездки на своем транспорте все-таки не удастся, необходимо соблюдать ПДД, избегать резких торможений и перестроений, а также держать дистанцию. Парковаться рекомендуется вдали от деревьев и конструкций, где может образоваться слой наледи. Тех водителей, которые еще не сменили летнюю резину на зимнюю, призвали как можно скорее сделать это.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в воскресенье в столице появится снежный покров, а также закончатся аномальные перепады атмосферного давления. Вместе с тем, атмосферное давление в Москве падает и вскоре опустится ниже нормы, а к выходным показатель достигнет отметки в 732 мм ртутного столба.

Подробности читайте в публикации “Ъ FM” «Снег покроет Москву».