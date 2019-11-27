Воронежский «Факел» оштрафовали на 320 тыс. рублей за потасовку с фанатами

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал воронежский «Факел» на 320 тыс. руб., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя комитета Артура Григорьянца. Кроме того, один матч клуб проведет без зрителей «условно до конца сезона».

После домашнего поражения «Факела» от «Нижнего Новгорода» в последнем в этому году матче несколько воронежских болельщиков с кулаками набросились на футболистов. Как пояснил Артур Григорьянц, клуб был оштрафован на 120 тыс. руб. за массовое появление посторонних лиц и еще 200 тыс. руб. «за неправомерное действие зрителей». Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе отметили, что не будет подавать официальную жалобу на выбежавших на поле людей.

О том, что стало причиной недовольства фанатов, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Болельщики попытались разжечь "Факел"».

Владимир Зоркий