Воронежский «Факел» стал худшим по итогам первой части ФНЛ

Матчами 25-го тура 23 ноября окончилась первая часть первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Команды ушли на зимний перерыв и вернутся в официальные турниры только в марте. Воронежский «Факел» оказался стабилен, уступив на своем поле, на глазах примерно 1,2 тыс. оставшихся зрителей, «Нижнему Новгороду» - 0:2. Причем до 73-й минуты команды не могли открыть счет, а затем гости провели две результативные атаки на ворота хозяев. Сначала полузащитник Павел Голышев принял мяч спиной к воротам «Факел», ловко развернулся, убрал защитника воронежцев, переложив мяч с одной ноги в другую, а затем «пыром» пробил в дальний от вратаря угол. Через несколько минут гости успешно разыграли угловой удар: хавбек гостей Александр Ставпец оказался за спинами воронежских защитников и головой аккуратно скинул мяч в ворота.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер хозяев Владимир Бесчастных заметил, что до определенной минуты его команда играла хорошо: «И моменты были. Интересно, самим футболистам не жалко труд? Столько пахать-пахать, чтобы потом пропустить такой гол. Индивидуальное мастерство игрока «Нижнего Новгорода»… Или индивидуальное немастерство наших защитников… Потом снова забили нам с углового. Все стандартные положения у наших ворот приводят к опасности. Когда ты находишься в штрафной, должна быть ответственность за своего игрока. Вспоминаю свои времена, если не удержишь игрока в штрафной, потом в раздевалку было страшно заходить».

Впрочем, и себе самому как тренеру за восемь туров с «Факелом» Владимир Бесчастных поставил «двойку». «Можно много говорить, что стало что-то получаться. Но результата по-прежнему нет. Причина? Недостаток индивидуального мастерства. Возьмем опять эпизод с первым голом: человек при равной игре обыгрывает двоих и забивает гол. Мы так не можем». Теперь «Факел» с 16 очками единолично занимает 20-е место в турнирной таблице ФНЛ, от зоны вылета (15-го места) команду отделяют 10 очков.

В том же туре курский «Арсенал» в гостях у «Спартака-2» сыграл вничью – 1:1. При этом хозяева создали максимально сложные для себя условия, с начала игры отдав преимущество «Авангарду». Гости открыли счет уже на 18-й минуте усилиями защитника Кирилла Гоцука, а на 32-й минуте москвичи остались вдесятером из-за неспортивного поведения одного из футболистов. Однако на 69-й минуте «Авангард» не удержал преимущество, дав в своей штрафной слишком много свободы нападающему «Спартака-2» Александру Руденко. После игры главный тренер гостей Олег Василенко заявил, что «игрой до перерыва полностью удовлетворен, а вот вторым таймом – нет»: «Так нельзя играть. Соперник оказался в меньшинстве. Нельзя было отдавать инициативу, территорию. Результат такой, какой он есть. Есть что улучшать уже в новом году». «Авангард» ушел на каникулы с 27 очками в активе (14 место в таблице).

Первенство ФНЛ должно возобновиться 9 марта. В 26-м туре «Авангард» планирует принять на своем поле лидера турнира – московское «Торпедо». «Факел» ожидает выезд к «Армавиру».

О том, кто пока несет ответственность за развитие воронежского «Факела», в материале ‘‘Ъ-Черноземье’’ «Футбольная инфраструктура является лицом любого клуба».

Андрей Цветков