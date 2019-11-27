Володин рассказал о снижении НДС для российских производителей винограда

Предпринимаемые Государственной думой меры по поддержке российского виноградарства и виноделия содержат налоговые льготы для производителей винограда, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. На прошлой неделе депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».

«Приравняли производство винограда к льготным категориям производителей, так же как детское питание, вот такая льгота есть еще на производство сахара. Теперь это виноград»,— сказал господин Володин в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»). В связи с этим, по его словам, налог на добавленную стоимость (НДС) для тех, кто производит и продает виноград, будет снижен в два раза.

Государство через льготное налогообложение намерено поощрять и оказывать поддержку российским производителям вина, использующим отечественное сырье, отметил спикер Госдумы. «В первую очередь, речь идет о вопросах, связанных с налогообложением, и, конечно, вот наши российские виноделы почувствуют это уже в скором времени, потому что как только мы законопроект примем, такие меры поддержки, на наш взгляд, будут очень эффективными»»,— рассказал он. Второе и третье чтение законопроекта пройдут в приоритетном порядке, чтобы содействовать развитию рынка за счет местных производителей, подчеркнул Вячеслав Володин.

Ранее “Ъ” стало известно, что вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать возможность обязать рестораторов выделять местные вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Виноделы надеются, что это поможет преодолеть предубеждение относительно качества российских вин. В Минсельхозе идею поддерживают.

Подробнее о предложении господина Гордеева читайте в публикации “Ъ”.