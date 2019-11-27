Россияне делают ставку на фриланс

Две трети россиян готовы отказаться от работы в штате и перейти на фриланс. Как следует из опроса НПФ Сбербанка и сервиса Rabota.ru, остальных удерживает страх остаться без пенсии. Сейчас подработка есть у 33% россиян, и в большинстве случаев они зарабатывают таким образом до 40 тыс. руб. в месяц.

Несмотря на все опасения, тренд на увеличение числа фрилансеров продолжится, уверен генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. По его мнению, отдавать часть работы таким сотрудникам выгодно работодателю: «Этот тренд характерен не только для России. Это глобальный тренд. Даже появился такой термин “гиганомика”.

Все больше людей переходит от формата трудовых отношений к фрилансу.

Здесь играет важную роль ряд факторов: развитие технологий, возможность иметь удаленные рабочие места и определенную часть задач делать автономными, передавая на фриланс, который не требует постоянных трудовых отношений. С точки зрения работодателя, у формата удаленной работы есть ряд преимуществ. Но и с точки зрения фрилансеров, тоже есть свои преимущества: как минимум ты не тратишь время на постоянные поездки в офис и обратно в час пик. Как показывает наш опрос, есть и те вещи, которые беспокоят людей в удаленной работе, а некоторых и вовсе останавливают: финансовая нестабильность и отсутствие пенсионных отчислений, то есть невозможность получить пенсию в старости».

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Работодатели часто отдают на фриланс задачи, для которых слишком дорого нанимать постоянных сотрудников — чаще всего в сфере IT и дизайна. Об этом “Ъ FM” рассказал исполнительный директор биржи фриланса Fl.ru Андрей Демидов: «Основные категории фриланса — это разработка программного обеспечения, сайты, приложения. Второе — это дизайн интерфейсов, маркетинг, SMM и контент-менеджмент. Фрилансеры могут заработать очень неплохо. Через месяц практики на фриланс-бирже разработчику вполне можно получать 80 тыс. руб. в среднем, дизайнеру — 70 тыс. руб.

Eсли подрабатывать даже пару раз в неделю по четыре часа, то можно получать 15-30 тыс. руб.

В целом сейчас больше тех, кто рассматривает фриланс как основную занятость, и порядка 30% совмещает полный рабочий день и подрабатывает».

Работодатели часто жалуются на непунктуальность и необязательность фрилансеров. Есть и более серьезные риски, но если правильно пользоваться услугами внештатных сотрудников, можно серьезно сэкономить на оплате труда, рассказал “Ъ FM” основатель компании «Русский ветер» Евгений Николаев, который часто пользуется услугами фрилансеров: «Может быть, ты человека видишь в первый и последний раз. Много историй о том, что фрилансерам перечисляют серьезные деньги и те пропадают. Ключевым недостатком будет являться отсутствие каких-то гарантий как для самого фрилансера, так и для работодателя.

Я очень тщательно отбираю людей, которые потенциально могут быть задействованы как фрилансеры.

Я пользуюсь услугами таких работников в тех проектах, которые осуществляются разово. Это дает возможность делать работу в сжатые сроки. Если такого же человека, например, маркетолога брать в штат, то разница будет существенная. От 70 тыс. руб. в месяц могут стоить более или менее продвинутые маркетологи в социальных сетях, а проектов, где нужны их услуги, может проходить один-два в месяц, и то не каждый раз будет работа. Экономия будет существенная: в разы дешевле отдавать работу на фриланс, чем брать специалиста в штат».

У россиян есть несколько способов оформить внештатную занятость, например, сделать статус индивидуального предпринимателя или самозанятого с льготной ставкой налога на доход.

Сергей Гусев