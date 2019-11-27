«Аэрофлот» оценил установку камер в самолетах в $100 млн

Авиакомпания «Аэрофлот» оценила установку в самолетах видеокамер с онлайн-трансляцией в $100 млн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора департамента управления авиационной безопасностью компании Владимира Гаенко. Оснащение одного судна обойдется авиакомпании примерно в $282 тыс.

По постановлению правительства 2018 года все новые самолеты должны быть оснащены камерами с 2020 года, с 2022 года система должна работать на всех самолетах, которые ранее были в эксплуатации, а с 2025 года требования распространятся на весь авиапарк.

Перевозчик в настоящий момент эксплуатирует 249 воздушных судов, сказал господин Гаенко на заседании комиссии РСПП. Речь идет о всем парке группы компаний, включая «Россию», «Победу» и «Аврору». Еще 28 широкофюзеляжных Airbus A350 и узкофюзеляжные суда планируется закупить в 2020-2025 годах.

Напомним, в начале месяца «Аэрофлот» попросил не требовать с российских авиаперевозчиков устанавливать камеры с возможностью трансляции в режиме реального времени с 2020 года. По информации газеты «Ведомости», затраты всех авиакомпаний на исполнение норм постановления правительства могут составить минимум $585 млн.

Подробнее о просьбе авиакомпании — в материале “Ъ FM” «"Аэрофлот" просит поставить видеозапись в самолетах на паузу».