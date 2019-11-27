«Новая газета» потребовала возбудить дело из-за расправы бойцов ЧВК над сирийцем

«Новая газета» направила в администрацию президента России, Следственный комитет России (СКР) и Генеральную прокуратуру письма с требованием возбудить уголовное дело по факту убийства жителя Сирии наемниками частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» в 2017 году, сообщается на сайте издания.

Главе СКР Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Юрию Чайке и главе администрации президента Антону Вайно направлен скан паспорта предполагаемого участника убийства. Видеозапись расправы издание опубликовало 20 ноября. Тогда же издание выпустило материал с расследованием убийства. На основании фактов, изложенных в нем, «Новая газета» и требует возбудить дело.

По данным издания один из участников убийства — бывший полицейский из Ставрополя. Телеканал «Настоящее время» пришел к выводу, что в преступлении участвовал гражданин России и Молдавии 1988 года рождения, «Фонтанка» сообщила, что еще одним фигурантом видеоролика является 39-летний бывший военный из Брянска. Всего в убийстве принимали участие шесть человек.

По информации арабских СМИ, убийство произошло в сирийской провинции Хомс. Убитый — дезертир сирийских правительственных войск.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с кадрами и шокированы. При этом он заявил, что администрация президента ничего не знает о людях в кадре и не имеет к ним никакого отношения. На вопрос журналиста о необходимости расследования появившейся информации пресс-секретарь президента ответил, что решение остается за российскими следственными органами.