В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии

В Кремле ознакомились и шокированы фотографиями, на которых, по утверждению СМИ, бойцы «ЧВК Вагнера» жестоко убивают мужчину в Сирии. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что администрация президента ничего не знает о людях в кадре и не имеет к ним никакого отношения.

«Шокирующие фотографии. Удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация. Я не знаю, насколько оправданны выводы, которые делаются, всякие попытки идентифицировать людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам»,— сказал господин Песков.

На вопрос журналиста о необходимости расследования появившейся информации пресс-секретарь президента ответил, что решение остается за российскими следственными органами. «Если они посчитают необходимым, то они это сделают»,— сказал Дмитрий Песков.

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Ранее в интернете появилось видео (впервые оно было опубликовано в 2017 году, но в укороченном виде), на котором четверо неизвестных в военной форме сначала пытают мужчину, потом отпиливают голову и руки, подвешивают тело и сжигают его. Все участники расправы, кроме одного, скрывают лица.

По информации арабских СМИ, убийство произошло в сирийской провинции Хомс. Убитый — дезертир сирийских правительственных войск. Как полагает «Новая газета», лица, участвовавшие в расправе,— бойцы «ЧВК Вагнера». Человек, не закрывавший лицо на видео, был опознан журналистами издания среди «известных им, документально подтвержденных наемников "группы Вагнера"».

Напомним, с 2015 года сообщалось о деятельности «ЧВК Вагнера» в Сирии, в частности об участии в штурмах Пальмиры в 2016 и 2017 годах. В СМИ неоднократно появлялась информация о гибели членов «группы Вагнер» в регионе. «ЧВК Вагнера» связывают со структурами Евгения Пригожина, больше известно как «повар Путина».

О том, как суд признал гибель бойца группы Вагнера в Сирии,— в материале “Ъ” «Наемника оформили погибшим».