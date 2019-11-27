Обновленная Toyota C-HR будет стоить от 1,8 млн рублей

Компания Toyota назвала стоимость модернизированного кроссовера C-HR для российского рынка.

Автомобиль, который получил новые бампера, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, новые цвета кузова, улучшенную шумоизоляцию и перенастроенный электроусилитель руля, доступен в России с двумя моторами.

Переднеприводный автомобиль со 148-сильным 2-литровым атмосферным мотором и вариатором в комплектации Hot стоит от 1,8 млн руб., а полноприводный кроссовер со 115-сильным 1,2-литровым турбомотором в версии Cool обойдется минимум в 2,1 млн руб.

Подорожание связано с тем, что на российском рынке больше нет варианта с механической коробкой передач и сейчас стартовой комплектацией стало то исполнение, которое до обновления было средним — его стоимость не изменилась.

Напомним, обновленная Toyota C-HR была представлена в начале октября 2019 года.