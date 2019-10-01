Toyota обновила кроссовер C-HR

Toyota C-HR. Фото: Toyota

Toyota C-HR. Фото: Toyota

Рестайлинговая модель отличается новыми бамперами, а также полностью светодиодной оптикой во всех комплектациях. В оснащение вошла мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Техническая модернизация подразумевает улучшенную шумоизоляцию, перенастроенный электроусилитель руля и 184-сильный бензо-электрический силовой агрегат на базе 2-литрового бензинового мотора с вариатором, который дополнил гамму доступных для машины моторов. Также у гибридного кроссовера изменены настройки подвески.

Напомним, дорестайлинговый вариант Toyota C-HR в России стоит от 1,2 млн руб.