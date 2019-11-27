Воронежские следователи возбудили дело после гибели слесаря при ремонте котельной

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело после гибели слесаря при ремонте котельной в Коминтерновском районе облцентра, сообщили в ведомстве. Дело возбуждено по признакам нарушения требований охраны труда, которое повлекло смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Как сообщили в СКР, по предварительным данным, около 16.00 26 ноября в помещении принадлежащей ПАО «Квадра» котельной во время ремонта бака-аккумулятора произошла разгерметизация крышки. «Оторвавшись от бака, крышка причинила телесные повреждения находившемуся рядом 34-летнему слесарю, от которых он скончался на месте происшествия»,— рассказали в ведомстве.

Ранее в «Квадре» отмечали, что подача тепла после ЧП уже возобновлена, а компания возьмет на себя расходы на похороны и окажет помощь семье погибшего.

Владимир Зоркий