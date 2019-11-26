Во время ремонта воронежской котельной «Квадры» погиб человек

В ходе производства ремонтных работ в котельной в Коминтерновском районе Воронежа произошло ЧП, в результате которого погиб человек. Речь идет о котельной по адресу: пер. Ботанический, 45к, которая была передана в концессию ПАО «Квадра» в марте этого года. В пресс-службе компании отказались раскрыть обстоятельства гибели своего сотрудника.

По информации областного правительства, в ходе ремонтных работ произошло «частичное разрушение резервной емкости на втором этаже котельной». Как уточнили в облправительстве, речь идет о разгерметизации емкости с теплоносителем. Погибший работник — мужчина 1985 года рождения.

«Губернатор Александр Гусев дал поручение профильному зампреду Сергею Честикину войти в состав комиссии, где уже работают мэр Воронежа Вадим Кстенин и коммунальные предприятия. Комиссия сейчас изучает обстоятельства трагедии, о дальнейших ее решениях будет сообщено дополнительно»,—рассказали в правительстве.

На данный момент от теплоснабжения отключены порядка ста многоквартирных домов, три детских сада, школа и две поликлиники. По предварительным оценкам, работа котельной может быть восстановлена в ближайшие часы.

Андрей Прах